В Минске проходит 24-я международная медицинская выставка

21 Марта 2017 21:20

Спасение жизни на поздней стадии рака, пересадка половины человеческого организма и мини-центр для диагностики в каждой деревне. Это уже не будущее, это современная медицина - настоящие чудеса, которые своими руками каждый день совершают белорусские доктора. Самые яркие проекты они представили сегодня на 24-ой международной медицинской выставке в Минске, где ближайшие три дня можно будет увидеть инновации из семи стран. К слову, белорусские медикаменты для них уже не в новинку, ведь более 25% всего фармацевтического производства сегодня идет на экспорт.

О будущем и настоящем белорусской медицины - Влада Карницкая. В коридорах этого диагностического центра не бывает очередей. Хотя как такового коридора здесь тоже нет. 4 кабинета на колесах. Минимум оборудования, чтобы проверить здоровье репродуктивной системы и расположенность к 4 видам онкологии. Белорусская компания разработала мини-лабораторию для небольших городов и деревень.

Увидеть необычную клинику сейчас можно и жителям столицы на международной медицинской выставке, которая сегодня открылась в Минске. Помимо самого современного оборудования, здесь тысячи инновационных отечественных медикаментов. Среди них – панацея от рака печени и почек и белорусское лекарство от гепатита С. К слову, гостей из Индии и ближнего зарубежья препараты от наших фармацевтов увидели далеко не впервые. Сегодня более 25% белорусских лекарств идут на экспорт в 29 стран. Большей популярностью в последние годы они стали пользоваться и на родине.

Кроме уникальных субстанций, сегодня в Беларуси особое внимание уделяется аналогам дорогих зарубежных лекарств. Современное оборудование позволяет делать их иногда даже эффективнее оригинала. По ценам, к примеру, пациенты с опухолью легких могут тратить на две тысячи долларов меньше. А белорусские медцентры уже мало чем отличаются от лучших европейских клиник.

Традиционно доктора из других стран едут перенять опыт, в первую очередь, наших трансплантологов. Это еще один прорыв белорусской медицины, и за каждой операцией стоят не только годы подготовки врачей, но и жизни людей.

Первая трансплантация, вопреки мнению многих, была проведена в Беларуси еще в 1970 году. Тогда в 4-й городской больнице пересадили почку. С тех пор в Беларуси проведено уже около трех тысяч таких операций.

В 2008 году после принятия поправок в закон о трансплантации фактически началась новая эра в отечественной медицине. Тогда провели операцию по пересадке печени. С тех пор вмешательство провели уже 430 раз.

С 2009 в груди белорусов начали биться новые сердца. Таких пациентов уже более 230.

2 года назад наши врачи впервые пересадили легкое. Такое вмешательство считается одним из сложнейших.

Но самый большой резонанс - не только в нашей стране – во всем мире – вызывают комплексные трансплантации. Пересадка одновременно поджелудочной железы и почки, печени и почки, сердца и почки. А со 2 ноября прошлого года можно говорить, что в нашей стране проводятся все виды трансплантаций - прошла первая пересадка комплекса сердце-легкое. Кроме того, буквально месяц назад кардиохирурги в прямом смысле напечатали сердце на 3D-принтере и с его помощью сделали сложнейшую операцию.

Цифры говорят лучше слов: к нам приезжают сегодня из полусотни стран за шансом на вторую жизнь, здоровьем и красотой. Причем, за помощью абсолютно разного профиля. Житель Лондона Гас Маттиас по делам в белорусскую столицу прилетает почти каждый месяц. При этом не упускает возможность приобрести голливудскую улыбку в наших клиниках. Ведь в родном городе стоматология вовсе недешевая. В Беларуси при одинаково высоком уровне можно сэкономить целое состояние.

Оказать качественную помощь сегодня белорусские медики могут и в первые, самые важные минуты жизни. Причем, в любой клинике. Как итог - Беларусь ежегодно поднимается выше в авторитетном рейтинге ВОЗ по уровню младенческой смертности. Сегодня мы на второй позиции в мире. Опережаем Швейцарию, Австралию, Великобританию, Канаду и США. И это не удивительно, ведь в прямом смысле самых маленьких белорусов, рожденных раньше срока, выхаживают с 23 недели.

Одно из самых важных достижений - рекордное снижение материнской смертности в нашей стране. За 25 лет она сократилась на 88%. Для сравнения: средний мировой показатель снизился только на 44%. В итоге Беларусь в рейтинге ВОЗ на одном уровне с Чехией, Швецией, Италией. И остается одной из первых в мире - она опередила Бельгию и все соседние страны. Ну а в целом материнская смертность в нашей стране ниже, чем в странах Европейского региона.

К слову, именно качественная и что самое главное - своевременная медицинская помощь сегодня реальный залог демографических успехов страны. Ведь, как бы банально ни звучало, только когда есть здоровье, есть и результат.

Всего же сегодня в нашей стране чуть более 9,5 миллиона белорусов. По сравнению с началом прошлого года эта цифра увеличилась почти на 6 800 человек. Причем не только за счет приехавших на постоянное место жительства иностранцев, но и за счет естественного прироста. По сути, это черта, к которой мы шли долгие 25 лет. И за четверть века нам удалось прийти к возобновлению нации, белорусов становится больше.

Инновации не только в операционных – сегодня практически в каждой поликлинике нашей страны действует система электронных рецептов и карточек. Все достижения в медицине сегодня стоят на прочном фундаменте прогресса системы здравоохранения. За последние двадцать с лишним лет модернизированы все ее "кирпичики" - от медкабинетов до областных больниц, создано 17 республиканских научно-практических центров. При этом в саму систему здравоохранения ежегодно вкладываются тысячи и тысячи рублей. Но это тот случай, когда считать деньги минимум цинично, ведь речь порой идет о настоящем чуде в операционных кардиологии или онкологии и не только о здоровье отдельного человека, а нации в целом.