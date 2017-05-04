В Минске предлагают новые форматы поиска работы

4 Мая 2017 15:28

Найти нужную вакансию сегодня можно не только по объявлению в СМИ. Размещаются видеоприглашения, проводятся флешмобы. Есть и кадровые агентства, которые специализируются на поиске единственных в своем роде специалистов.

Более подробно - в сюжете Надежде Сербиненко. Этот ролик в Интернете просмотрели около четырех тысяч раз. Минская хоровая капелла таким оригинальным способом решила найти тенора, баса и баритона и разместила промовидео в социальных сетях.

Звонки начали поступать почти сразу. Сейчас в коллективе - долгожданное пополнение мужскими голосами. Преподаватель английского языка - баритон - и юрист - тенор - активно готовятся к своему первому выступлению перед публикой и разучивают хоровой репертуар.

Найти уникального в своем роде специалиста, часто единственного во всей стране - работа Алексея Немковича. "Всегда находим" - слоган его кампании, который нужно постоянно подтверждать. PHP-разработчик, IT-директор, шеф-повар для ресторана высокой кухни, секретарь со знанием трех языков - найти таких работников сложно, но возможно.

Сейчас в Минске около восьми тысяч открытых вакансий. Найти свою работу мечты можно не только после прохождения собеседования. Иногда работа сама находит необходимого специалиста. Например, можно пройти образовательные курсы и сразу получить приглашение на новое место работы.

Павел Федотов - один из самых молодых водителей третьего троллейбусного парка. После неудавшихся поисков работы юноша записался на курсы водителей. Шесть месяцев стажировки и сегодня Павел уверенно управляет огромной машиной.

В списке традиционных способов поиска работы остаются ярмарки вакансий - они проводятся в каждом районе столицы несколько раз в месяц.