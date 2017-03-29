В Минске открыт Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования

29 Марта 2017 15:24

Сегодня в Минске открыт первый в нашей стране Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования. На базе педуниверситета имени Максима Танка студенты смогут получать теоретические знания, есть и практический игровой зал. Батут, бассейн с шариками, специализированная шведская стенка - при помощи таких тренажеров можно освоить новейшие методики воспитания детей с особенностями развития.

Вера Хитрук, директор Института инклюзивного образования БГПУ имя Максима Танка: "Ребенок, для которого избыточными являются разные сенсорные раздражители - сильный звук или свет. Сам он снять это напряжение не может, и вот в каждой школе может стоять вот такое кресло-груша, которое обволакивает ребенка и тем самым снимает с него всю нагрузку".

Учителя-дефектологи планируют и занятия для детей с особенностями развития, чтобы помочь им устроиться в обществе.