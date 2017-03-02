В Минске открыли скульптуру "Минскому городовому"

2 Марта 2017 15:16

К празднику правоохранители получили подарок: в преддверии векового юбилея в столице открыли скульптуру "Минскому городовому". Расположен монумент напротив здания МВД на улице Городской вал.

Памятник представляет собой скульптуру стража порядка начала ХХ века. Концепция принадлежит министру внутренних дел. Игорь Шуневич лично настоял на наличии в композиции двух примечательных элементов: маленькой беспородной собачки и фонаря, который будет гореть по ночам. Еще одна важная деталь: погоны у городового - разные, как и было у первых правоохранителей. В те времена в основном на службу брали бывших солдат. Поэтому на одном плече у городового армейский погон, с которым он увольнялся из войск, а на другом – полицейский, который ему выдавали в органах.

Сразу после открытия скульптуры главный милиционер страны с высшим офицерским составом органов внутренних дел и внутренних войск, а также высокопоставленными гостями посетил обновленный музей МВД. Это первая экскурсия после того, как здесь прошла реконструкция.