В Минске открылась выставка "СМИ в Беларуси"

3 Мая 2017 19:00

Информационная безопасность в современном мире - это основная тема выставки "СМИ в Беларуси". Масштабный форум открылся в БелЭкспо. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам выставки.

В Минске представлены более сотни средств массовой информации из разных стран, в том числе России, Болгарии, Турции, Литвы, Индии, Германии и Грузии. Почетный гость в этом году Китай. Журналисты из Поднебесной уже проехали несколько сотен километров по Беларуси в рамках пресс-тура. Как заявила министр информации, в нашей стране сформировалось полноценное и открытое медийное пространство. Павильоны выставки занимают около тысячи квадратных метров - здесь представлены редакции газет и журналов, телевизионные студии, информационные агентства и центры, офисы продакш-компаний в миниатюре.

В течение трех дней посетителей выставки ждут десятки презентаций, мастер-классов, автограф- и фотосессий и дискуссий. Кроме того, здесь же пройдут и конференции по вопросам развития СМИ. Медиафорум продлится до 6 мая.