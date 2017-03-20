20 Марта 2017 15:23

Сегодня в Минске начинается месяц наведения порядка. Этому поспособствовала хорошая погода.

Работы по благоустройству парков, скверов и дворовых территорий пройдут во всех районах Минска. Городские службы начали восстанавливать детские площадки и уличное оборудование, а также озеленять улицы.

Присоединиться к генеральной уборке и поучаствовать в субботниках приглашают всех жителей столицы.