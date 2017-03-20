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В Минске начинается месяц наведения порядка
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20 Марта 2017 15:23

В Минске начинается месяц наведения порядка

Сегодня в Минске начинается месяц наведения порядка. Этому поспособствовала хорошая погода.

Работы по благоустройству парков, скверов и дворовых территорий пройдут во всех районах Минска. Городские службы начали восстанавливать детские площадки и уличное оборудование, а также озеленять улицы.

Присоединиться к генеральной уборке и поучаствовать в субботниках приглашают всех жителей столицы.

  

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