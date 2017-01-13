В Минске и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии

14 Января 2017 09:33

Напомним, что задать все волнующие вопросы можно каждую субботу с девяти утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая телефонная линия пройдет сегодня.