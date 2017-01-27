Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Общество
RSS
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

28 Января 2017 09:10

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Задать вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня, в том числе и сегодня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами.

 

Другие новости

Смотрите "Клуб редакторов" Глядзіце "Клуб рэдактараў" 27.01.2017 21:26 / Общество Смотрите "Клуб редакторов"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =