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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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17 Января 2017 07:17

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9-ти утра и до полудня. На связь и в эту субботу, 21 января, выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами.

 

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