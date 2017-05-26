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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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26 Мая 2017 07:15

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Позвонить на них можно каждую субботу с 9-ти утра до полудня. Очередная связь завтра. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами.

  

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