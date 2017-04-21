В Минск прилетела голливудская звезда

24 Апреля 2017 12:05

Ассистент режиссера Warner Brothers Джэймс Форрестер приехал в Беларусь с мастер-классом. Фильмы "Пираты карибского моря", "Годзилла", "50 оттенков серого" и многие другие Форрестер наблюдал по ту сторону камеры. В Минске сотрудник крупнейшего киноконцерна США провел творческую встречу, где поделился с белорусскими коллегами кухней известных проектов.

Джеймс Форрестер, ассистент режиссера Warner Bros, Канада:

"Впервые я узнал о Беларуси, когда состоялась хоккейная игра Беларусь-Канада. Насколько я знаю, у вас очень любят этот вид спорта, так же сильно, как люблю его я. Поэтому по приезду в Минск мне хотелось не только поговорить о кинопроизводстве, а еще и посетить “Минск-Арену”, жаль, что я не увидел игру “Динамо-Минск”.

Джеймс Форрестер увидел и достопримечательности Минска. Он преданный фанат хоккея, поэтому особо оценил "Минск-Арену". А также побывал на Линии Сталина, Площади Победы, в Мирском и Несвижском замках.