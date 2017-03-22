В мемориальном комплексе "Хатынь" проходят памятные мероприятия

22 Марта 2017 12:00

Сегодня трагическая дата в календаре страны. 74 года назад была сожжена деревня Хатынь. Мемориальный комплекс - одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. В эти минуты здесь проходят памятные мероприятия. Там находится и наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит Наталья Бордиловская (прямое включение).