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В мемориальном комплексе "Хатынь" проходят памятные мероприятия
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22 Марта 2017 12:00

В мемориальном комплексе "Хатынь" проходят памятные мероприятия

Сегодня трагическая дата в календаре страны. 74 года назад была сожжена деревня Хатынь. Мемориальный комплекс - одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. В эти минуты здесь проходят памятные мероприятия. Там находится и наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит Наталья Бордиловская (прямое включение). 

  

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