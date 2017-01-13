14 Января 2017 12:12

Четверть века дружбы! В Китае опубликован сборник "Беларусь глазами китайских дипломатов". Презентация издания посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Минском и Пекином. В книге представлены воспоминания 20 китайских дипломатов, в разное время работавших в нашей стране.

Юй Чжэньци, автор сборника "Беларусь глазами китайских дипломатов": "Я работал послом КНР в Беларуси много лет, считаю ее второй родиной. Мы вместе с коллегами писали материалы в этот сборник, чтобы представить эту прекрасную страну через свой опыт. Мы надеемся, что благодаря нашей книге больше китайцев узнают об этой стране. Беларусь очень важна для Китая, она играет важную стратегическую и географическую роль в инициативе "Один пояс - один путь", поэтому укрепление отношений между двумя народами необходимо".

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "20 января мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. У нас во многих сферах уже есть определенные достижения, но потенциалом развития на будущее считаем именно региональное сотрудничество".

В планах издателей - публикация аналогичного мемуарного сборника "Китай глазами белорусских дипломатов".