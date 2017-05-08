В Ивановском районе открыли памятник экипажу, который погиб вблизи деревни Святополка в июне 44-го

9 Мая 2017 18:01

Традиционно торжества проходят в больших и малых городах. Многолюдно на 9 Мая в легендарной Брестской крепости-герое.

Маршем в одной колонне с ветеранами по центральной улице в мемориальный комплекс прошли горожане, военнослужащие Брестского гарнизона, молодежь. Портреты и награды тех, кто воевал за мирное небо, но не дожил да 72-й годовщины Великой Победы, пронесли участники акции "Беларусь помнит!". Это дети, внуки и правнуки из Беларуси, России, Украины, Польши. В митинге на площади Церемониалов приняли участие порядка 30 тысяч человек. К Вечному огню и плитам некрополя легли цветы и венки. Защитников Брестской крепости почтили минутой молчания.

В Ивановском районе сегодня торжественно открыли памятник экипажу, который погиб вблизи деревни Святополка в июне 44-го. В конце войны местные жители похоронили летчиков, но не знали их фамилий. Истину помогли установить специалисты отряда "Авиапоиск. Брест", обнаружив часть двигателя крылатой боевой машины. По номеру двигателя Ил-4 определили экипаж и увековечили фамилии воинов, выполнявших боевое задание.