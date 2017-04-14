Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В этом году Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий
Общество
RSS
В этом году Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 21:03

В этом году Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий

Великая суббота – сегодня у всех верующих христиан мира. День, который наполнен одновременно и скорбью, и радостью от приближения Воскресения Христова. Завтра - светлый праздник Пасхи. В этом году великое торжество особенно символичное. Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий. Путь к великому дню пролегает через самый долгий и строгий пост, дающий возможность прочувствовать значимость духовного восприятия Пасхи. А уже в день Воскресения Христова и последующие благодать и радость наполняют сердце каждого христианина.

  

Другие новости

"Главный эфир" сегодня в 21.00 "Галоўны эфір" сёння ў 21:00 16.04.2017 09:03 / Общество "Главный эфир" сегодня в 21.00
Верующие готовятся к Пасхе Вернікі рыхтуюцца да Вялікадня Christians in Belarus prepare for Easter 15.04.2017 15:08 / Общество Верующие готовятся к Пасхе

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =