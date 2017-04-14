В этом году Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий

15 Апреля 2017 21:03

Великая суббота – сегодня у всех верующих христиан мира. День, который наполнен одновременно и скорбью, и радостью от приближения Воскресения Христова. Завтра - светлый праздник Пасхи. В этом году великое торжество особенно символичное. Воскресение Христово одновременно встречают христиане разных конфессий. Путь к великому дню пролегает через самый долгий и строгий пост, дающий возможность прочувствовать значимость духовного восприятия Пасхи. А уже в день Воскресения Христова и последующие благодать и радость наполняют сердце каждого христианина.