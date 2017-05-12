В эти дни в Минске проходит международный слет ретроавтомобилей

13 Мая 2017 21:18

В этом году - юбилейный - десятый. Здесь представлена целая эпоха на колесах. Более сотни роскошных шедевров - эпатажные "бьюики", шикарные "кадиллаки" и элегантные "шевроле" - колонной проехали по главному проспекту белорусской столицы. За ретропарадом наблюдал и Александр Хоровец.

Даже и не верится, что этим машинам уже не один десяток лет. Легендарные "линкольны", эпатажные "ситроены" и уникальные "роллс-ройсы".

Среди роскошных машин отдельно выделяется и "бьюик" 1940 года. На таких же в свое время разъезжали американские гангстеры. Раритет проехал не одну сотню тысяч километров и по сей день на ходу. По словам владельца Андрея Смодлева, этот экземпляр может работать вечно.

Александр Шурин свой 46-летний "Шевроле-Монте Карло" нашел на огороде у знакомых. Владелец признается: на заднем сиденье легендарного лоурайдера свои гнезда устроили куры. И техника находилась в плачевном состоянии. Но любитель ретроавто все восстановил.

В Беларусь сегодня примчались порядка 120 эксклюзивных авто из 9 стран. Причем машины эпохи Сталина и Хрущева зачастую вызывают не меньше восторга и желания присесть за руль на минуточку, чем зарубежные собратья.

Самая маленькая машинка - "БМВ-Изетта". На днях ей исполнилось 60 лет. В народе ее еще называют холодильником. И здесь с трудом могут помещаться 2 человека. К слову, этот раритетный рефрижератор на колесах с легкостью разгоняется до 85 километров в час.

Международный пробег в столице проходит уже в 10 раз. И притягивает тысячи любителей автоэкзотики. И как признаются владельцы легендарных машин, их автомобили - не роскошь и даже не средство передвижения. Это просто мечта.