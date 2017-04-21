В Бресте на трудовую акцию вышли специалисты облисполкома

22 Апреля 2017 12:07

Работы ведутся на месте строительства транспортной развязки "Западный обход". Наводят порядок и в Брестской крепости. Более пятисот человек убирают прошлогоднюю листву, очищают крепостные валы вдоль обводного канала от кустарника, собирают мусор.

В Брестской области во время республиканского субботника планируют заработать более восьмисот пятидесяти тысяч рублей. Часть средств будет направлена на детские оздоровительные учреждения. А также на строительство молодежного патриотического центра в Брестской крепости и изготовление скульптуры, посвященной белорусскому книгопечатанию.