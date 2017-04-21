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В Бресте на трудовую акцию вышли специалисты облисполкома
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22 Апреля 2017 12:07

В Бресте на трудовую акцию вышли специалисты облисполкома

Работы ведутся на месте строительства транспортной развязки "Западный обход". Наводят порядок и в Брестской крепости. Более пятисот человек убирают прошлогоднюю листву, очищают крепостные валы вдоль обводного канала от кустарника, собирают мусор.

В Брестской области во время республиканского субботника планируют заработать более восьмисот пятидесяти тысяч рублей. Часть средств будет направлена на детские оздоровительные учреждения. А также на строительство молодежного патриотического центра в Брестской крепости и изготовление скульптуры, посвященной белорусскому книгопечатанию.

 

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