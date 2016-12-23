26 Декабря 2016 12:17

До Нового года осталось ровно 5 с половиной дней. И по давней традиции в Беловежской пуще прошел символический ритуал. Пограничный наряд заставы "Переров", что в девяти километрах от поместья Деда Мороза, получил необычное задание. Пограничники обязаны выполнить его ровно в полночь 31 декабря. Приказ отдал пущанский волшебник как почетный пограничник страны.

Для необычной церемонии на заставу приехал глава Госпогранкомитета Леонид Мальцев и учащиеся патриотического класса 31-й школы Бреста. В рамках акции "Наши дети" ребята написали свои пожелания на стикерах и прикрепили их к пограничному столбу – единственному в Беларуси для волшебных целей.