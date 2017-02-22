22 Февраля 2017 19:08

В Беларуси завершается период выплаты возмещений вкладчикам "Дельта Банка", который обанкротился два года назад. Возврат депозитов производит Агентство по возмещению банковских вкладов. Как отметили сегодня в руководстве агентства, с физлицами практически рассчитались - обязательства выполнены на 99,9%. Из 24 тысяч клиентов за деньгами до сих пор не обратились лишь 46 человек. Обратиться с заявлением о возврате денег бывшие вкладчики "Дельта Банка" могут еще до 18 марта.

Заявления о возврате вкладов "Дельта Банка" будут принимать и после 18 марта. Но основание для обращений должно быть веским. К примеру, нахождение заявителя за пределами Беларуси в период выплаты возмещений.