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В Беларуси завершается период выплаты возмещений вкладчикам "Дельта Банка"
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22 Февраля 2017 19:08

В Беларуси завершается период выплаты возмещений вкладчикам "Дельта Банка"

В Беларуси завершается период выплаты возмещений вкладчикам "Дельта Банка", который обанкротился два года назад. Возврат депозитов производит Агентство по возмещению банковских вкладов. Как отметили сегодня в руководстве агентства, с физлицами практически рассчитались - обязательства выполнены на 99,9%. Из 24 тысяч клиентов за деньгами до сих пор не обратились лишь 46 человек. Обратиться с заявлением о возврате денег бывшие вкладчики "Дельта Банка" могут еще до 18 марта.

Заявления о возврате вкладов "Дельта Банка" будут принимать и после 18 марта. Но основание для обращений должно быть веским. К примеру, нахождение заявителя за пределами Беларуси в период выплаты возмещений.

  

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