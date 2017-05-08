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В Беларуси в ближайшие дни будет холодная и неустойчивая погода
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8 Мая 2017 15:04

В Беларуси в ближайшие дни будет холодная и неустойчивая погода

На большей части страны ожидается дождь и мокрый снег. В отдельных районах - слабый гололед. Ночью по северу страны до -3. Днем от +2 до 11. Такая погода сохранится до четверга.
  

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