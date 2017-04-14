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В Беларуси сегодня прохладно и ветрено
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16 Апреля 2017 12:08

В Беларуси сегодня прохладно и ветрено

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Будет не выше 7 с плюсом. В северных районах прогнозируется мокрый снег. Отметим, прошедшей ночью в отдельных районах по северо-западу страны, в частности - в поселке Нарочь, снега выпало до 12 сантиметров. Шквалистый ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы, отметили в Белэнерго.    

  

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