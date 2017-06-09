В Беларуси пройдут школьные выпускные

Общество
10 Июня 2017 15:11
В Беларуси пройдут школьные выпускныеВ школах Беларуси выпускные балы. В торжественных мероприятиях примут участие одиннадцатиклассники, их родители, представители местной исполнительной власти и известные люди. Продолжительность балов определяют родительские комитеты. К слову, в день проведения выпускных продажа спиртного в столице ограничена до 8 утра 11 июня.
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