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В Беларуси пройдут школьные выпускные
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10 Июня 2017 15:11

В Беларуси пройдут школьные выпускные

В школах Беларуси выпускные балы. В торжественных мероприятиях примут участие одиннадцатиклассники, их родители, представители местной исполнительной власти и известные люди. Продолжительность балов определяют родительские комитеты. К слову, в день проведения выпускных продажа спиртного в столице ограничена до 8 утра 11 июня.

 

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