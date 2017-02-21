Общество
21 Февраля 2017 15:05
В Беларуси продолжаются приемы граждан по разъяснению норм декрета №3
Поступающие от людей заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение госрасходов оперативно рассматриваются комиссиями и на заседаниях городских и районных исполкомов. Так, только в Могилевской области от уплаты освобождены 430 человек, в том числе с учетом трудных жизненных ситуаций. На рассмотрении еще 677 заявлений, которые поступили в последние несколько дней.
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