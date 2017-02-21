В Беларуси продолжаются приемы граждан по разъяснению норм декрета №3

21 Февраля 2017 15:05

Поступающие от людей заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение госрасходов оперативно рассматриваются комиссиями и на заседаниях городских и районных исполкомов. Так, только в Могилевской области от уплаты освобождены 430 человек, в том числе с учетом трудных жизненных ситуаций. На рассмотрении еще 677 заявлений, которые поступили в последние несколько дней.