Общество
27 Марта 2017 07:04
В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров
Так, 5 апреля на вопросы ответит вице-премьер Анатолий Калинин. 12-го - министр обороны Андрей Равков. 19 апреля с гражданами встретится руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин. 26-го - личный прием проведет министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. А 28 апреля – министр ЖКХ Александр Терехов. Добавим, личный прием должностными лицами осуществляется, как правило, по предварительной записи. Время приема и телефоны - сейчас на ваших экранах.
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