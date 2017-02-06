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В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил
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7 Февраля 2017 07:03

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Свои профессиональные навыки показали гвардейцы 11-ой механизированной бригады из Слонима. В учениях участвовали более 250 солдат и 40 единиц военной техники. Действовали бойцы в ночное время и, тем не менее, успешно справились с задачей. Подразделение совершило марш и заняло огневые позиции.

Военные уже получили высокую оценку своих действий. Бойцы продемонстрировали и полевую выучку.

  

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