В Беларуси продолжается обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности

27 Февраля 2017 15:00

В Беларуси в соответствии с поручением Администрации Президента продолжается обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности. Один из приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса. Для совершенствования контроля создана рабочая группа. Специалисты встречаются с руководителями предприятий и трудовыми коллективами во всех регионах страны: обсуждаются конкретные изменения некоторых технических регламентов, санитарных норм, также налоговое законодательство. Мнения и предложения специалисты также отслеживают и анкетным способом. Итогом работы группы станет обобщение полученной информации и передача данных в Национальный центр законодательства и правовых исследований. Самые рациональные и перспективные предложения отразятся в указе Президента о контрольно-надзорной деятельности.

Лариса Дорогова, директор регионального центра правовой информации Витебской области: "Руководители предприятий называют такие проблемы, как частота и множественность проверок, противоречивость требований различных проверяющих органов, карательный и фискальный характер проверок. Указывают на сложность налоговой системы, что вынуждает держать большой штат бухгалтерских работников. Среди проблемных вопросов и наличие морально устаревших стандартов, не отвечающих потребностям покупателя, зарегулированность и неадекватность технических требований".

Создание рабочей группы и ликвидация излишнего контроля - прямое поручение Президента. Главная задача специалистов - публичная работа с бизнесом и общественностью. Обсуждение проблемных вопросов продолжится до 20 марта и на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.