В Беларуси появился первый железнодорожный сканирующий тоннель

15 Февраля 2017 09:11

По сути, это большой рентген грузовых поездов. Его установили на станции "Брест-Северный". На что способна умная система - узнала Виктория Потоня.

В Бресте расположен один из крупнейших железнодорожных узлов страны, где "переобувают" составы с широкой колеи на узкую. Именно здесь - западные ворота Евразийского экономического союза. Сканирующий туннель установлен в приграничье неслучайно. Это серьезный заслон контрабанде и незаконным товарам. Сейчас в таможенной службе Беларуси 9 инспекционно-досмотровых комплексов. Этот - первый, построенный на железной дороге. Поезду не нужно останавливаться, чтобы пройти таможенный контроль.

Запускается система автоматически, как только приближается поезд. Сигнал поступает благодаря умным электронным датчикам. Сканирующий туннель оснащен технологией быстрого контроля, то есть - может просвечивать железнодорожные составы в движении. Причем работает система одинаково в любую погоду - и в жару, и в холод.

Предупреждающие датчики подают сигнал за 400 метров. Скорость состава не превышает 30 км в час. Комплекс построен так, что излучению подвергаются лишь вагоны, а не люди. В случае обнаружения пассажирского состава система не включается. Каждый вагон просвечивается

Юрий Дердюк, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни: "Железнодорожное металлическое колесо просматривается. Также можно определить, что заложено в самой раме. Сотрудники должны быть опытными, поэтому сначала они работают на ручном досмотре, чтобы знать особенности грузов".

Первый в Беларуси сканирующий туннель построен благодаря китайским инвестициям и технологиям. Вложено 5,5 млн. долларов. Компания из Поднебесной разрабатывает оборудование специально для таможенных служб и известна более чем в 100 странах мира.

Ян Сюминь, советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Беларуси: "Мы строим один путь - Шелковый путь. Это не просто оборудование, а символ дружбы между нашими народами. А если нужно, мы рассмотрим возможность еще дальнейшей поставки".

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Очень хорошие разрешительные способности всех приборов, которые позволяют нашему эксперту видеть мелочи, детали, которые важны сегодня при принятии решения о том, стоит ли останавливать этот поезд, стоит ли вскрывать грузовое помещение и стоит ли вообще замедлять процесс транзита по территории нашей страны".

Комплекс позволяет не задерживать составы, тем самым делает транзитную привлекательность страны более высокой. Второй такой сканирующий туннель планируют установить на железнодорожной станции в Молодечно.