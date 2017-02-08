Общество
9 Февраля 2017 07:28
В Беларуси появилась карта добрых дел
В нашей стране накануне появилась самая необычная карта - карта добрых дел. Здесь будут располагаться адреса тех, кому больше остальных нужны забота и поддержка, – пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Вся информация – на сайте молодежного белорусского объединения. Каждый может отправиться по этим адресам и отметить геотег, прикрепив описание своего доброго поступка. Такая карта - часть нового проекта Союза молодежи, который объединил в себе благотворительные эстафеты, флешмобы, форумы, десятки семинаров и круглых столов.
На презентации собрались представители всех сфер. Каждый из которых, без сомнений, в будущем оставит свой след на необычной карте.
Другие новости
09.02.2017 12:04 / Общество МЧС прекращает проверки малого и среднего бизнеса
09.02.2017 09:00 / Общество Второй день международной книжной выставки в Минске
09.02.2017 08:08 / Общество Сергей Лебедев в проекте "Крупным планом"
09.02.2017 07:07 / Общество Февраль продолжает бить рекорды по ночным морозам
09.02.2017 07:05 / Общество В Беларуси создана рабочая группа для подготовки предложений о развитии местных автодорог
08.02.2017 21:30 / Общество Лучших представителей спортивной прессы сегодня наградили в Минске
08.02.2017 21:25 / Общество Сегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей в этом году
08.02.2017 21:20 / Общество В двух белорусских вузах страны разработали оборудование для лечения онкозаболеваний
08.02.2017 21:15 / Общество Новые микрорайоны должны быть полноценным местом жизни и отдыха
08.02.2017 21:05 / Общество Сегодня в белорусской столице торжественно открылась Минская международная книжная выставка
08.02.2017 19:08 / Общество Комплексная проверка боевой готовности белорусской армии
08.02.2017 19:06 / Общество Арктический антициклон "Эрика" принес в Витебскую область аномальные холода
08.02.2017 18:53 / Общество Морозы с ветром в Беларусь принесла "Эрика"
08.02.2017 18:45 / Общество Новая детская поликлиника в микрорайоне Брилевичи готова к открытию
08.02.2017 15:35 / Общество Три тысячи квадратных метров печатного слова
08.02.2017 15:28 / Общество Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол
08.02.2017 15:20 / Общество Спасатели Минской области усиливают меры пожарной безопасности
08.02.2017 15:20 / Общество Количество обращений в медучреждения из-за мороза не увеличилось