В Беларуси появилась карта добрых дел

9 Февраля 2017 07:28

В нашей стране накануне появилась самая необычная карта - карта добрых дел. Здесь будут располагаться адреса тех, кому больше остальных нужны забота и поддержка, – пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Вся информация – на сайте молодежного белорусского объединения. Каждый может отправиться по этим адресам и отметить геотег, прикрепив описание своего доброго поступка. Такая карта - часть нового проекта Союза молодежи, который объединил в себе благотворительные эстафеты, флешмобы, форумы, десятки семинаров и круглых столов.

На презентации собрались представители всех сфер. Каждый из которых, без сомнений, в будущем оставит свой след на необычной карте.