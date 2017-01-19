В Беларуси подорожали жилищно-коммунальные услуги

18 Января 2017 21:15

Сумма за теплоснабжение и газ в отопительный период вырастет на 17 процентов. Правда, платить по новым ценам мы будем в феврале. Сейчас же белорусы получили жировки за декабрь. Недовольных меньше, однако первые в этом году заявления с просьбой о перерасчете итоговой суммы в извещениях начали поступать в расчетно-справочные центры по всей стране. В ситуации разбиралась Вероника Бута.

Евгений Вахрамеев уже шесть лет живет в общежитии № 13 Бобруйска. Проблем с коммунальными платежами никогда не было. Ситуация изменилась летом, когда в жировках началась путаница. Семья из 4 человек за свои скромные 19 квадратов, которые, мягко говоря, далеки от идеала, ежемесячно переплачивает примерно 15 рублей. И это по самым скромным подсчетам.

Мужчина неоднократно обращался в службу "одно окно", РВЦ, даже в горисполком. Вроде бы, разобрались. Но уже в следующем месяце ситуация повторилась. Слесарь по образованию, мужчина берет в руки калькулятор и проводит нехитрые расчеты. Вопросов становится еще больше.

Ответы на вопросы жильцы все же получат, пообещали в расчетно-вычислительном центре города. Возможно, в этот раз все цифры сойдутся.

Проблема с жировками не минула и столицу. Среди тех, кого удивили суммы в извещениях, даже белорусские артисты.

С претензиями певица обратилась в расчетно-справочный центр №2 Советского района столицы. Там, по всей видимости, признавать ошибки не спешили.

А далее все по стандартной схеме. Заявление с просьбой о перерасчете итоговой суммы и ожидание - 25 календарных дней. То есть, по всей видимости, заплатить по завышенной цене все же придется, и только в следующей жировке увидеть результат работы над ошибками.

В Беларуси средняя стоимость коммуналки в двухкомнатной квартире площадью 48 квадратов с тремя прописанными жильцами составляет примерно 80 белорусских рублей. Это если с отоплением. И уже из расчета повышенных с января тарифов. То есть - за услуги ЖКХ мы платим около 11% от зарплаты.

По статистике, это гораздо меньше, чем в соседних странах. Так, в России 17% от зарплаты уходит на оплату ЖКУ, в Казахстане - 16%. 25-35% платят наши соседи Польша и Литва. У поляков дорогое отопление, у литовцев - техобслуживание. А в лидерах рейтинга Украина, там на оплату коммуналки уходит половина зарплаты.

Через два года (к концу 2018-го) белорусы будут возмещать уже 100% затрат на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас эта цифра чуть больше 60%. Но резкого и сильного удорожания городские власти обещают не допустить, в стране реформируют систему ЖКХ, что должно позволить снизить затраты на коммунальные услуги.

Из грядущих нововведений в сфере ЖКХ - дифференцированные тарифы на вывоз мусора для минчан. Новые цены появятся уже в первом квартале этого года. В домах с заваренными мусоропроводами или без них такая услуга будет дешевле примерно на треть. Экономить предлагают, считая теплоэнергию. К этому процессу пока подключаются менее активно. Только около 200 многоквартирных домов столицы пользуются возможностью индивидуального учета тепла.

Сокращение расходов проходит и на местах. В прошлом году только в столице 131-й ЖЭС преобразовали в 48-е ЖЭУ. Оптимизировать работу призван и единый контакт-центр 115. С 2015-го по всем вопросам работы коммунальщиков минчане обращаются туда. Система пока тоже не идеальна, это подтверждают и в самом центре. Хотя многие нерешенные вопросы остаются на совести подрядчиков, тех, кто должен исправить неполадку уже на местах. Пока механизм апробирован в Минске, однако не исключено, что такая система заработает по всей республике.