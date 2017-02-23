В Беларуси идет обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности

24 Февраля 2017 12:02

Выявить излишние требования и усовершенствовать надзорную деятельность. В Беларуси в соответствии с поручением Администрации Президента идет обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Свои предложения граждане и представители бизнеса могут оставлять на Национальном правовом интернет-портале и правовом форуме. Инициативы принимаются до 20 марта. Среди обсуждаемых вопросов: сокращение количества проверок, излишние барьеры, препятствующие ведению бизнеса; устаревшие и необоснованные технические требования.