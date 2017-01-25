В Беларуси ароматизированный пар приравняют к табачному дыму

25 Января 2017 21:15

Минздрав совместно с антимонопольными органами разработали документ, определяющий правила игры для вейперов. Это те, кто курит электронные сигареты. Кстати, американские ученые пришли к выводу, что парогенераторы ведут к никотиновой зависимости. Планируется, что к электронным девайсам будут те же требования, что и к обычным сигаретам. Перечень антитабачных запретов также расширится. Где и кому запретят "курить" узнавала -

Этого американского вейпера Эндрю Холла электронный парогенератор сделал популярным буквально за несколько часов. Сотни тысяч комментариев на пост в соцсети в обмен на выбитые зубы, ожоги и испорченный интерьер. На неделе парень "парил" в ванной, как вдруг электронный девайс взорвался прямо у него во рту. Эндрю Холл курить бросил.

Но он, скорее, исключение. Как правило, признаются сами вейперы, мало кто из них хочет бросить "парить". Более того, это уже превратилось в новую субкультуру - у них свой гимн, клубы, конкурсы фигур из дыма, многие из них готовы на покупку парогенераторов тратить тысячи долларов.

Егор Кислый, директор вейп-бара: "Мы помогли бросить курить, по нашим оценкам, более 5 000 людей. Я скажу так, по сравнению с сигаретой вреда вообще нету, если брать соотношение: вред сигареты и вред вейпа. Да, это не полезно, не настолько полезно как делать с утра зарядку, бегать по утрам, но ученые сравнивают вред от вейпа, как от банки газировки".

Всемирная организация здравоохранения уже признала, что пароэлектронные девайсы действительно помогают бросить вредную привычку, тем самым сменив ее на другую. Процент тех, кто не дымит, а "парит", с каждым годом растет.

Павел Кривонос, доцент кафедры фтизиопульмонологии БГМУ: "Эксперты ВОЗ считают, что отношение к вейпингу должно быть точно, как к табакокурению, то есть - ограничение рекламы, продажи".

Все потому, что, по мнению специалистов, вейп-системы вредят здоровью.

Ольга Бартман, завотделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Наряду с основными компонентами, которые содержит жидкость: это пропиленгликоль, глицерин, никотин или, если это безникотиновая, он отсутствует, вода и ароматизаторы. Они могут по-разному воздействовать на организм, провоцируя рост опухолей, вызывая аллергические реакции".

Производители (кстати, такие в Беларуси уже тоже есть) и продавцы жидкостей и парогенераторов пока играют по собственным правилам, но не исключено, что уже к концу года пароэлектронную отрасль в Беларуси начнут контролировать.

Планируется, что парогенераторы, а также жидкости к ним, продавать будут исключительно совершеннолетним. Также новым документом предлагается ввести запрет на "курение и парение" в закрытых помещениях и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.

Пляжи, детские площадки, балконы и лоджии общего пользования... Это лишь несколько позиций расширенного списка, где "курить", а по новым правилам и "парить" будет запрещено.

К слову, Минздрав нашей соседки России также разработал новую антитабачную концепцию на ближайшие 5 лет. Как и у нас, вейп-системы планируют приравнять к курению табака. В планах - увеличить рабочий день на время, потраченное на перекуры. А целому поколению совершеннолетних и вовсе не продавать сигареты ни обычные, ни электронные.

Николай Герасименко, депутат Государственной думы Федерального собрания России: "Детям, родившимся с 1 января 2015 года, ставить потом штампик в паспорте, что им нельзя будет продавать сигареты. Этот пример в ряде стран есть. В Сингапуре, еще кое-где".

Как в России, так и в Беларуси, эксперты отмечают: курить стали меньше. В нашей стране за пять лет каждый седьмой из всех курильщиков отказался от этой привычки.