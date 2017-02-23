В Беларуси 1 марта завершается кампания по декларированию доходов

22 Февраля 2017 21:01

Неделя осталась на то, чтобы отчитаться о заработках. Время представить все документы о продажах, подарках или сдачи жилья в аренду еще есть. Но инспекторы рекомендуют не откладывать поход на последние дни, чтобы не создавать очередей.

Кому нужно заглянуть в налоговую в ближайшие дни, чтобы не платить после штраф, - расскажет наш корреспондент Светлана Лукьянюк. На сайте министерства пошаговая инструкция, кому и сколько платить. Декларацию о доходах в инспекциях ждут до 1 марта и напоминают, что не стоит откладывать эти походы в долгий ящик. Процент тех, кто не успел или решил скрыть дополнительный заработок, из года в год около 10 %.

В конце февраля в налоговых инспекциях традиционно наплыв желающих лично подать декларацию о доходах. Как подтверждение, за последнюю неделю людей приходит столько, сколько и за предыдущие полтора месяца. Налоговые продлевают время работы примерно на час, отменяют обед для приема физлиц и принимают даже по субботам.

Посчитали, что плательщиков в этом году будет на процентов 10 больше, чем в прошлом. Уже по всей стране подано 8 тысяч деклараций. Но количество будет расти. У каждой инспекции своя арифметика.

Инспекторы сейчас работают в режиме нон-стоп. При этом для клиента вся процедура заполнения декларации, образцы можно найти прямо холле налоговой, ее подача займет минут 10-20.

Список тех, кому декларации подавать нужно, не менялся. Подоходный в 13 % заплатят те, кто за пять лет продал не одну квартиру, земельные участки или гаражи, а в течение года - более одной машины. Но это касательно легковых. А вот за грузовик или автобус нужно отчитываться, даже если это единственная продажа за год. Декларируются также деньги от сдачи квартир, доходы из-за границы и в виде дорогих подарков.

Декларацию можно принести лично в налоговую или отправить почтой. Со следующего года в помощь придет электронный сервис - личный кабинет. Открыть его можно бесплатно. Чтобы получить логин и пароль, нужно зайти в ближайшую инспекцию с паспортом.