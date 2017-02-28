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В Беларусь приход календарной весны принесет по-весеннему теплую погоду
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28 Февраля 2017 08:00

В Беларусь приход календарной весны принесет по-весеннему теплую погоду

Уже сегодня - в последний зимний день - температура воздуха поднимется до плюс 10, осадков при этом не прогнозируется. Только в пятницу ожидается мокрый снег с порывистым ветром в некоторых районах страны. Настоящее же весеннее тепло придет в выходные. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 14 со знаком плюс.
  

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