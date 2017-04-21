Уже дома! Белорусские туристы, попавшие в ДТП в Польше, вернулись в Гродно

26 Апреля 2017 06:30

Уже дома! Белорусские туристы, попавшие в ДТП в Польше, сегодня ночью вернулись в Гродно. 33 пассажира и вместе с ними трое водителей около 3 часов ночи пересекли белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги". Уже после, в Гродно их встречали родные, близкие и коллеги с работы. По первым интервью, люди очень устали, но рады, что вернулись домой.

В клиниках Лодзи и Варшавы по-прежнему под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших в аварии. Их состояние оценивается как стабильное.











