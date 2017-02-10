Уплатить сбор за неучастие в финансировании госрасходов за 2015 год нужно до 20 февраля

11 Февраля 2017 21:07

Уплатить сбор за неучастие в финансировании госрасходов, согласно Декрету Президента №3, за 2015 год нужно до 20 февраля. За неуплату или просрочку - штраф или административный арест. Требования декрета вытекают из статьи Конституции - граждане обязаны принимать участие в финансировании госрасходов, уплачивая налоги, пошлины и иные платежи. Ежегодно за счет средств госдотаций из бюджета финансируется здравоохранение, образование, культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, объекты социальной инфраструктуры. С точки зрения социальной справедливости, платить налоги должны все трудоспособные граждане. На это направлен и Декрет №3. Но, правда, там оговорены моменты, когда от такого сбора освобождаются.

Тему продолжит Светлана Лукьянюк. Каждое обращение рассматривают индивидуально. Если причины неучастия в финансировании госрасходов объективны, от сбора освободят. Затруднительное положение или невозможность найти работу по специальности. Все за и против – взвесят исполкомы и местные Советы депутатов.

За 2015 год, согласно Декрету №3 "О социальном иждивенчестве" отправили 470 тысяч извещений. На сегодня заплатило 10%. В деньгах это почти 14 миллионов рублей. Хотя, как известно, многие откладывают все на последний момент. Другие ждут решения исполкомов и налоговой после обращений. Инспекция по Минску только за последний месяц получила 18 тысяч обращений.

Это могут быть документы с места работы, учебы, договор аренды жилья либо иные, в которых указано, что человек был за пределами Беларуси. Даже оплаченный именной абонемент в фитнес-клуб примут. Особое внимание тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В Минске по этой причине от уплаты сбора на финансирование госрасходов за позапрошлый год освобождено 200 человек, в Гомеле - более 70-ти, в Витебской области около сотни.

12 тысяч 400 извещений отправили в конвертах минчанам Московского района. Вот такие письма с четко просчитанной суммой долга.

В январе за разъяснениями по Декрету №3 к инспекторам только этого района ежедневно приходило до 500 человек, увеличили даже штат. Сейчас эта цифра снизилась в пять раз. Одни заплатили, другие присылают ответы налоговой по электронке. До 2% заявлений освободить от сбора - от попавших в трудную жизненную ситуацию.

Уплатить сбор за неучастие в финансировании госрасходов за 2015 год нужно до 20 февраля. За неуплату или просрочку предусмотрен штраф от двух до 4 базовых. Это от 46 до 92 рублей.

Но решение принимает суд. Либо согласно протоколу штрафовать, либо административный арест, а это значит привлечение к общественно-полезным работам.

Также налоговая поступает и с теми, кто не выплатил алименты либо любые налоги или пошлины. Ведь деньги от них - это пополнения расходов на социальную сферу, образование, медицину, культуру и спорт. И в эту копилку должны вкладывать все работающие. Поэтому одна из целей Декрета №3 - как раз стимулирования рынка труда.

Кстати, в прошлом году в Беларуси удалось переломить ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы на первое января 17-го - 0,8% от экономически активного населения.