13 Февраля 2017 15:22

Еще один значительный шаг в строительстве метро. Тысячное кольцо смонтировано в тоннеле третьей линии подземки. Первый коридор для электричек, который свяжет станции "Вокзальная" и "Юбилейная площадь" завершат буквально через месяц. Длина составит 1620 метров. Потом тоннелепроходческий комплекс "Алеся" демонтируют и перевезут на новый участок.

По планам, первые четыре станции новой линии минской подземки должны принять пассажиров уже меньше чем через два года. Метропроходчики работают круглые сутки и без выходных.