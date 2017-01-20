Туман и гололед синоптики прогнозируют в выходные

20 Января 2017 15:20

Госавтоинспекция призывает водителей к большей внимательности. Из-за резких перепадов температур дороги становятся скользкими. В таких условиях значительно ухудшается видимость и в несколько раз возрастает тормозной путь. Опасность заносов и потери управления автомобилем увеличивается.

Между тем похолодания синоптики пока не прогнозируют. Дневная температура воздуха в субботу и воскресенье до плюс трех, ночью до минус трех градусов. Гололед, мокрый снег и дождь.