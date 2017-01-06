5 Января 2017 14:00

Каждый день директору цирка приходят предложения от артистов, желающих выступить в цирке, но он предпочитает отбирать артистов лично, просматривая номера на международных фестивалях. Целиком программы не берут, потому что нашему зрителю не всё нравится, что восхищает европейского. Как правило, новый номер готовится от года до двух лет и доводится до совершенства. Потому что цирк - не кино, здесь нет дублей. Последнюю чисто белорусскую программу делали три года назад.

О том, что ждет в минском цирке в 2017 году, смотрите и читайте в материалах онлайн-конференции на нашем сайте.