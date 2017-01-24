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Трехстороннее соглашение между самыми активными объединениями Минской области подписали в столице
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24 Января 2017 15:19

Трехстороннее соглашение между самыми активными объединениями Минской области подписали в столице

Трехстороннее соглашение между самыми активными объединениями Минской области - профсоюзами, ветеранами и БРСМ - подписали сегодня в столице. Президиум объединил более 80 человек. Это представители всех районов центрального региона. Во время заседания также чествовали активных ветеранов и коллективы, которые участвовали в реконструкции Кургана Славы. К тому же девяти перспективным молодым спортсменам из центрального региона вручили сертификаты на именные стипендии от областного объединения профсоюзов.

После заседания делегации из Минской области посетили Музей современной белорусской государственности и художественные галереи.

  

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