Трехстороннее соглашение между самыми активными объединениями Минской области подписали в столице

24 Января 2017 15:19

Трехстороннее соглашение между самыми активными объединениями Минской области - профсоюзами, ветеранами и БРСМ - подписали сегодня в столице. Президиум объединил более 80 человек. Это представители всех районов центрального региона. Во время заседания также чествовали активных ветеранов и коллективы, которые участвовали в реконструкции Кургана Славы. К тому же девяти перспективным молодым спортсменам из центрального региона вручили сертификаты на именные стипендии от областного объединения профсоюзов.

После заседания делегации из Минской области посетили Музей современной белорусской государственности и художественные галереи.