Тактические учения "Славянское братство - 2017" пройдут в два этапа

6 Июня 2017 15:14

На полигоне Брестский военнослужащие Беларуси, России и Сербии выставили воздушно-десантные подразделения и специальную бригаду. Пройдут тактические учения в два этапа. Самая активная фаза ожидается с 12 по 15 июня. Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по борьбе с терроризмом и стабилизации обстановки в обществе.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси: "Совместно на планирующей конференции мы определились: мы берем самую трудную форму применения - это ночные действия. Поэтому у нас весь спектр вопросов будет затрагивать именно ночные действия. Это ночные марши, совершение прыжков ночью, это ночной этап боевой стрельбы. То есть все, что возможно будет отрабатывать ночью".

Дмитрий Безгинов, разведчик-оператор Псковской десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России: "Каждое учение чем-то интересно, незнакомая местность. Языкового барьера нет с сербами и белорусами. Все отлично. Думаем, справимся с любыми задачами".

Миролюб Чупич, замкомандующего специальной бригадой Вооруженных сил Сербии: "На этих учениях Сербию представляют профессионалы в области десантирования: офицеры, военнослужащие по контракту. Все они - представители единственной в нашей стране специальной бригады, которая входит в состав Вооруженных сил".

В учениях будет задействовано более 150-ти единиц техники: бронемашины, боевые комплексы и авиация. Также здесь впервые пройдет полноценные испытания белорусская разработка - разведывательно-огневой модуль "Агат".