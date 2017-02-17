Своеобразное руководство для гостей Беларуси выпустило Национальное агентство по туризму

20 Февраля 2017 21:33

Не только узнать, какая наша страна на вкус, но и оценить ее самые увлекательные стороны. "100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси" - такое своеобразное руководство для гостей нашей страны выпустило Национальное агентство по туризму. Сборник включает советы, как отдохнуть и что посмотреть в столице и других белорусских городах. Кстати, соавторами туристической брошюры стали и обычные белорусы, которые поучаствовали в интернет-опросе на лучшие впечатления от путешествия по синеокой. А с введением безвизового режима такой путеводитель и вовсе станет незаменимым помощником в знакомстве с белорусским колоритом.

О лучших туристических брендах Беларуси репортаж Татьяны Король. Эти достопримечательности стали не просто национальным достоянием страны, а настоящими туристическими брендами, известными во всем мире. Цифры говорят сами за себя: почти 5 миллионов иностранцев приехали к нам в прошлом году. А с введением безвизового режима, по словам экспертов, туристов может стать вдвое больше. Антон Паул - британский специалист по инвестициям. А еще и наш коллега из Finansial Times. По рабочим и не только вопросам побывал в десятках стран. И уже называет себя специалистом по интернациональной бюрократии. Такой международный язык дипломатических жестов: если государство дает возможность легко получить визу - значит, преподносит себя как открытого партнера.

Чтобы пять дней стали незабываемыми, Национальное агентство по туризму разработало гайд - топ-100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси.

Сборник разделен на блоки по временам года. Так, весной, по словам создателей, лучше всего попробовать собрать кубик Рубика в человеческий рост в Гомеле. Летом необходимо сосчитать башни Косовского дворца. Осенью - прокатиться на БелАЗе в Жодино. Ну, а как отдохнуть зимой - проведем настоящий эксперимент прямо сейчас.

Чжан Хайянь в Минске недавно. Но, увидев такой удобный путеводитель, сразу наметила для себя несколько мест. Вместе с нашей съемочной группой гостья ознакомилась с монументом на площади Победы и прониклась идеей социализма в Доме-музее I съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Затем отправилась в кафе “Лакомка” на проспекте Независимости за фирменными сладостями. Признается, что конфеты Китая и наши сильно отличаются. Ну а дома по адресу переулок Одинцова в стиле кислотного Роккоко никого не оставляют равнодушным. Завершился наш эксперимент селфи в приложении белорусских разработчиков "Маскарад" на фоне Национальной библиотеки.

Соавторами туристической брошюры стали в том числе белорусы, которые поучаствовали в интернет-опросе на лучшие впечатления от путешествия по стране. Так, один из пунктов (посетить улицу Октябрьскую в Минске), который предложила Ирина Гордиенко, теперь в топе списка.

Сейчас брошюру можно получить в туристском информационном центре на железнодорожном вокзале или скачать онлайн в Интернете. По словам разработчиков, скоро такой гайд появится и в Национальном аэропорту Минск.