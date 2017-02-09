Суббота в школах и гимназиях станет временем свободных знаний

9 Февраля 2017 15:15

День новых навыков в спорте и творчестве. У учеников появится возможность во время факультативов получать дополнительные знания по разным предметам, развивать творческие способности и поддерживать себя в хорошей физической форме. И все это под руководством учителей. Родители также смогут получить ту или иную консультацию от педагогов и даже присоединиться к субботним спортивным развлечениям. Подробнее - Ян Пашкевич.

Для этих маленьких хозяек тесто не только кулинарный, но и творческий материал. В школьной мастерской девочки готовятся к 14 февраля - накапливают сувениры для родителей и друзей.

В соседнем кабинете парни учатся приручать более брутальные материалы - дерево и металл. Кто-то мастерит стул, а вот Тимофей Писарик решил собрать свой первый конструкторский пазл - древний военный корабль.

Кроме того, в субботнем конструкторском бюро собирают и необычные тренажеры для школьников с ограниченными возможностями.

Тренажерный зал, гимнастические занятия и соревнования с участием родителей и детей - каждую субботу здесь и спортивный нон-стоп.

На удивление здесь даже нашлись лыжные ботинки моего размера - 43. А это значит, что родителям тоже удастся присоединиться к снежным развлечениям.

Подтянуть математику или понять законы физики учащимся помогут и учителя-предметники. Подготовиться к поступлению в вуз или даже просто детально разобрать домашнее задание - во время таких субботних зкспресс-курсов учителя ответят на все вопросы любознательных учеников.

При этом необязательно все факультативы переносить на субботу - школы вместе с родителями сами могут решать, когда детям удобнее посещать дополнительные занятия. Учебная же программа этих уроков будет иметь исключительно практический характер - новые умения и знания обязательно помогут школьникам, в том числе и во взрослой жизни.