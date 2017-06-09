Студенты со всей страны смогут изучать китайский язык в новом центре

9 Июня 2017 21:50

Сейчас уже началась реконструкция одного из зданий Белгосуниверситета. Именно в этом корпусе и будет создан центр китаеведения. Это благотворительный инвестиционный проект. В него будет вложено более 2 миллионов долларов. Первый транш — 600 тысяч долларов - уже поступил. Реализацией его занимается и Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента нашей страны. К слову, сегодня у него юбилей — 20 лет. Тысячи спасенных жизней и миллионы "спасибо" — за это время департамент реализовал сотни благотворительных проектов. Лишь о некоторых из них в нашем следующем репортаже.

Лечить хронические заболевания Татьяна Гутарева из Гомельской области приезжает в центр "Надежда" уже во второй раз. Говорит, что сил и здоровья всего за смену набирается на целый год, также здесь можно реализовать себя.

Всю смену — а это 24 дня - дети из чернобыльской зоны живут на берегу Вилейского водохранилища в творческом режиме — занятия по керамике, спортивные секции и вокал.

За 23 года существования центра здесь оздоровилось более 86 тысяч детей. Экоотдых – продукты здесь выращивают сами, все здания - из натуральных материалов. Особое внимание рациональному использованию энергетических ресурсов.

Вячеслав Макушинский, директор СООО "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда": "Ставим перед собой цель - уже в этом, 2017, году на 100 процентов детский центр "Надежда" обеспечить всеми видами энергетических ресурсов за счет возобновляемой энергетики. Мы сегодня имеем котельную, которая обеспечивает тепловой энергией, 100% за счет возобновляемой энергетики — это солнечная энергетика. Мы имеем три солнечных коллектора мощностью 105 киловатт".

Это совместный белорусско-немецкий благотворительный проект. Реализовывать его помогали в Департаменте по гуманитарной деятельности. Это своеобразный посредник, который связывает воедино зарубежные благотворительные фонды и тех, кому необходимы деньги. Ему сегодня исполнилось ровно 20.

Ежегодно на воплощение в жизнь подобных социальных проектов тратится до 70 миллионов долларов.

А это уже Мядельский район, деревня Дружная. В этом доме собираются все ее жители, вместе отмечают праздники, дети приходят сюда на кружки. Отапливается клуб солнечным коллектором.

Еще четверть века назад здесь в прямом смысле было чистое поле. А уже сегодня полноценная деревня. В ней 24 дома. Все они построены по особой энергосберегающей технологии с приставкой -эко. А живут здесь 32 семьи. Все они переселились из чернобыльской зоны.

Чуть позже появились столярная и жестяная мастерские, а также производство изделий из тростника. Он служит и строительным материалом для экодомов.

Также именно здесь несколько лет назад появились первые в Беларуси ветроэнергетические установки. Это еще один благотворительный проект, который помог реализовать Департамент по гуманитарной деятельности.

За 20 лет Департамент по гуманитарной деятельности реализовал сотни благотворительных проектов, а это помощь миллионам белорусов. Многие из них продолжаются и сегодня. Например, сейчас в РНПЦ онкологии строят два десятка гостевых домов для тех, чьи дети проходят лечение в центре. Для заселения все будет готово в 2019 году.