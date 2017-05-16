Столичная улица Некрасова превратилась в спортивную трассу

18 Мая 2017 15:23

Прошли соревнования среди лучших водителей уборочной техники. Профессиональная олимпиада объединила двенадцать кандидатов на звание "Мастер года". Демонстрировали не только скорость работы, но и качество. По условиям конкурса, за рулем спецавто надо было преодолеть загрязненную дорогу и привести ее в порядок.

В этом году во время конкурса "Минский мастер" определят свыше сорока профессионалов из самых разных сфер. Участники будут подтверждать свое мастерство в соревнованиях с коллегами.