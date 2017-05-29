30 Мая 2017 15:15

Сегодня во всех школах Минска прозвучали последние звонки. Старшеклассники прощаются со своими учителями и готовят концертные номера и выступления. Кстати, в этом году почти 25 тысяч столичных выпускников заканчивают девятые и одиннадцатые классы. После официальной части в школах прошли открытые уроки и экскурсии для будущих первоклассников. Но отдыхать выпускникам пока не приходится - впереди вступительная кампания. Надежда Сербиненко встретилась с теми, для кого звучит последний звонок.

Выпускница Александра Литова поблагодарила свою гимназию по-китайски. Ее одноклассники - в каком-то смысле первопроходцы. С этих выпускников в двенадцатой столичной гимназии началось преподавание языка Поднебесной. А сегодня - через 11 лет - класс свободно пишет, говорит и читает по-китайски.

Гимназия славится своим медицинским профилем - химия и биология всегда были ее сильными направлениями. Мечтает стать ученым-молекулярным биологам и Анна Галькевич - недавно она возвратилась с международной олимпиады, которая проходила во Вьетнаме.

Главные действующие лица на линейке - выпускники не только 11-ых и девятых, но и первых классов. И во всех трех параллелях впереди новые этапы и достижения.

Для одной из самых больших школ Минска - № 56 - последний звонок - событие знаковое. В числе двух с половиной тысяч учеников - первый в истории школы выпуск 11-классников.

Завтра - последний учебный день года. Впереди у выпускников - школьные экзамены. А 10 июня во всех минских школах и гимназиях пройдут выпускные вечера. Прощальный вальс откроет дорогу во взрослую, самостоятельную жизнь.