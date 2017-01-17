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Специальный репортаж "Рацион легкости" вечером на "Беларусь 1"
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17 Января 2017 07:21

Специальный репортаж "Рацион легкости" вечером на "Беларусь 1"

Они изнуряют себя тяжелыми тренировками и диетами - даже когда находятся на пороге смерти. Как перевести килограммы в счастье - реальные эксперименты, все о здоровом питании и правильных нагрузках. 

Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы".

 

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