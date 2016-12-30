Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Специальный репортаж "История игрушки" смотрите сегодня после "Панорамы"
Общество
RSS
Специальный репортаж "История игрушки" смотрите сегодня после "Панорамы"
Скачать Поделиться

30 Декабря 2016 07:05

Специальный репортаж "История игрушки" смотрите сегодня после "Панорамы"

Они завораживают и возвращают нас в детство. Без них просто невозможно представить новогоднюю елку.  Мы расскажем, откуда берутся елочные игрушки! Технология изготовления 200-летней давности и самый большой в мире новогодний шар.Специальный репортаж Агентства теленовостей "История игрушки" смотрите сегодня вечером после "Панорамы".

 

Другие новости

"Заговорить" на удачу 2017 "Загаварыць" на поспех 2017 31.12.2016 21:17 / Общество "Заговорить" на удачу 2017
Города замерли в ожидании 2017 Гарады замерлі ў чаканні 2017 Magic atmosphere of upcoming holiday feeling 31.12.2016 21:00 / Общество Города замерли в ожидании 2017

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =