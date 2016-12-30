Специальный репортаж "История игрушки" смотрите сегодня после "Панорамы"

30 Декабря 2016 07:05

Они завораживают и возвращают нас в детство. Без них просто невозможно представить новогоднюю елку. Мы расскажем, откуда берутся елочные игрушки! Технология изготовления 200-летней давности и самый большой в мире новогодний шар.Специальный репортаж Агентства теленовостей "История игрушки" смотрите сегодня вечером после "Панорамы".