Общество
30 Декабря 2016 07:05
Специальный репортаж "История игрушки" смотрите сегодня после "Панорамы"
Они завораживают и возвращают нас в детство. Без них просто невозможно представить новогоднюю елку. Мы расскажем, откуда берутся елочные игрушки! Технология изготовления 200-летней давности и самый большой в мире новогодний шар.Специальный репортаж Агентства теленовостей "История игрушки" смотрите сегодня вечером после "Панорамы".
Другие новости
02.01.2017 15:02 / Общество С началом нового года меняется погода в Беларуси
02.01.2017 12:07 / Общество Строители преподнесли подарок жителям райцентра Костюковичи
02.01.2017 12:06 / Общество Поликлиники Минска перешли на электронный рецепт
02.01.2017 12:05 / Общество Беларусь установила новые единые ставки консульских сборов
02.01.2017 12:00 / Общество Новый год не принесет значительных изменений налогоплательщикам Беларуси
02.01.2017 09:05 / Общество С 1 января в Беларуси заработала система "Электронный рецепт"
01.01.2017 15:03 / Общество Следственному комитету Беларуси 5 лет
01.01.2017 12:21 / Общество Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей
01.01.2017 12:18 / Общество С нового года по новым правилам заработают кадровые агентства
01.01.2017 12:16 / Общество Белорусское телевидение отмечает 61 год
01.01.2017 12:14 / Общество Каким нам запомнится високосный 2016, расскажут сегодня в "Главном эфире"
01.01.2017 12:12 / Общество Новогодняя ночь в Беларуси прошла без конфликтов, ЧП и грубых нарушений
01.01.2017 12:08 / Общество Праздничная программа в Минске продолжалась до 4 утра
31.12.2016 21:17 / Общество "Заговорить" на удачу 2017
31.12.2016 21:15 / Общество Как празднуют Новый год в разных уголках Беларуси
31.12.2016 21:05 / Общество Каким был високосный 2016 для мира?
31.12.2016 21:00 / Общество Города замерли в ожидании 2017
31.12.2016 15:23 / Общество Покровителем 2017-го будет Огненный Петух
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)