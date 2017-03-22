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Спасатели службы ОСВОД готовятся к новому сезону
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22 Марта 2017 18:45

Спасатели службы ОСВОД готовятся к новому сезону

На охране безопасного отдыха минчан будут работать 8 спасательных станций. Они разместятся рядом с большими водоемами столицы. Следить за ситуацией на воде начнут уже с 1 мая. В прошлом году сотрудникам ОСВОДА удалось спасти 120 человек, которые едва не стали жертвами воды.

В этом году ОСВОД отмечает юбилей. Его основали 145 лет назад. Тогда служба состояла из российских моряков и помогала людям, попавшим в кораблекрушение.

  

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