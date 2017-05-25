Состоялось заседание комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил

25 Мая 2017 07:21

Министр обороны Андрей Равков принял участие в заседании Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил Беларуси. Глава военного ведомства подчеркнул, что укрепление чувства патриотизма и готовности защищать национальные интересы страны - одна из основных мер обеспечения военной безопасности. И в данном вопросе он отметил весомый вклад военно-шефской комиссии, участников которой наградили на мероприятии. Кроме того, Андрей Равков пригласил всех гостей заявить о себе в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства. Его проведут в следующем году, посвящен конкурс будет 100-летию Вооруженных Сил.