След белорусок в героической борьбе за победу над фашизмом

8 Марта 2017 12:03

"У войны не женское лицо". Но в 40-х женщина разделила с мужчиной и фронт, и тыл, сражаясь за свободу своей страны, за победу над фашизмом. В главный весенний праздник Музей истории Великой Отечественной войны решил рассказать о судьбах тех 70 000 белорусок, которые принимали участие в партизанском и подпольном движении, выносили с поля боя раненых и противостояли врагу на оккупированных территориях.

Рассказывает Наталья Бордиловская. 10 залов и за тысячу экспонатов - женский военный след почти по всему музею. "Шли девчата по войне" - не стационарный проект, выставка-экскурсия, которая рассказывает о судьбах и подвигах наших землячек реальным предметным рядом и трогательными новеллами о наших героических бабушках. Их подвиг в цифрах: 9 белорусских партизанок и подпольщиц удостоены звания Героя Советского Союза. Десяток представительниц прекрасной половины награждены орденом Ленина, почти 70 - орденом Славы третьей степени, две с половиной тысячи врачей и медсестер, 14 женщин-командиров подпольных формирований и партизанских бригад. Подрывники, разведчицы, связные и, конечно же, те, на ком лежали хозяйственные заботы, надежный тыл, в жутких условиях воспитание детей.

Медики Вера Хорецкая и Лариса Абакумова - героические защитники Брестской крепости. Галина Докутович - штурман знаменитого женского авиационного полка, который враг прозвал "ночными ведьмами". Анна Тюленина - командир диверсионной подрывной группы, под ее руководством партизаны пустили под откос 21 фашистский поезд. Мария Октябрьская, которая на собственные деньги приобрела танк и механиком прошла войну. Многие из девчат стали героями, но так и не изведали полной и счастливой женской доли: не успели полюбить, создать семью, родить детишек.

След белорусок и в героической защите Москвы, и в антифашистском сопротивлении во Франции. Наши девчата среди работниц воронежского завода "Коминтерн", который наладил выпуск грозных "катюш".

Сотни, тысячи женских имен. Но одно из них разойдется по многочисленным и разнообразным адресам. Открытка-подарок участникам экскурсии - на ней Лидия Литвак, или Белая Лилия, именно так называли летчиков-истребителей, которые были асами настолько высокого уровня, что им позволяли свободную охоту за врагом. Наша Лидия, или Лилия именно такой и была: на ее счету в битве под Сталинградом десятки сбитых фашистских самолетов!

"Не женщины придумали войну" - под строками Владимира Зиновьева уникальная фотовыставка из архивов музея. И - мирное многоточие в финале проекта - стилизованный уголок довоенной комнаты. К сожалению, большинства героинь той войны и обладательниц музейных экспонатов уже нет.